نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البارسا يعاني في "السادار".. أوساسونا يُفاجئ الجميع ويسجل هدفين في شباك برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة أوساسونا وبرشلونة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "لاليجا" أحداثًا مثيرة، حيث تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدفين في شباك البارسا خلال أول نصف ساعة فقط من بداية أحداث اللقاء.

تفاصيل مباراة أوساسونا وبرشلونة

تُقام المباراة على ملعب "السادار"، حيث كان أوساسونا يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكتالوني.

نجح أنتي بوديمير في تسجيل الهدف الأول لأوساسونا في الدقيقة 18 من الشوط الأول. جاء الهدف نتيجة تمريرة عرضية متقنة من اللاعب بريان سرقسطة، حيث استقبل بوديمير الكرة داخل منطقة الجزاء وأودعها برأسه في شباك برشلونة، معلنًا تقدم فريقه.

بعدها بعشر دقائق، واصل بريان سرقسطة تألقه بإحراز الهدف الثاني لأوساسونا عند الدقيقة 28 من الشوط الأول. جاء هذا الهدف بعد أن انطلق سرقسطة من الجهة اليسرى، حيث تمكن من الانفراد بحارس برشلونة "بينيا"، ليقوم بمراوغته ببراعة ثم وضع الكرة في الشباك بسهولة، محققًا الهدف الثاني لفريقه.