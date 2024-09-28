اتحاد الكرة المصري يُفاضل بين ستيف بينيت وهاوارد ويب لرئاسة لجنة الحكام

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أحمد جودة - القاهرة - يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بين الخبيرين الإنجليزيين ستيف بينيت وهاوارد ويب لتولي رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في الموسم الكروي الجديد 2024-2025، خلفًا للبرتغالي فيتور بيريرا.

وقد اتفق الاتحاد على ضرورة تعيين خبير أجنبي لإدارة اللجنة خلال الموسم القادم، بعد مناقشة الخيارات المتاحة بين الحكم المصري والأجنبي.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن القرار النهائي بنهاية الأسبوع الحالي عقب اجتماع المجلس.

من جهة أخرى، بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم معسكر إعداد الحكام في المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، بحضور جمال الغندور وأحمد الشناوي، المحاضرين الدوليين.

ويضم المعسكر 45 حكمًا مقسمين إلى 15 طاقمًا، و15 حكمًا للساحة، و30 حكمًا مساعدًا. ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتدريبات عملية لشرح التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم.