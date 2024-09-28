نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الريدز يرتقي للصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول أمام وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز محركات البحث، خاصةً بعد فوز فريق ليفربول مساء اليوم السبت على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف. كان هذا الفوز محط اهتمام عشاق كرة القدم حول العالم، وخاصةً محبي اللاعب المصري محمد صلاح وفريق الريدز.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

افتتحت الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت بسبع مباريات مثيرة. إليكم أبرز النتائج:

نيوكاسل يونايتد تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في مباراة جرت على ملعب سانت جيمس بارك.

تشيلسي حقق انتصارًا كبيرًا على برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

إيفرتون سجل فوزه الأول هذا الموسم على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

برينتفورد ووست هام يونايتد تعادلا بهدف لكل منهما.

فولهام انتصر على مضيفه نوتينجهام فورست بهدف نظيف.

آرسنال صعق ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

تفاصيل مباراة ليفربول وولفرهامبتون

في ختام مباريات اليوم، قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار مهم على ولفرهامبتون. استضاف ملعب مولينيو هذه المباراة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

سجل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي هدف ليفربول الأول برأسية قوية في الدقيقة 45+2، بعد تمريرة رائعة من البرتغالي ديوجو جوتاثم أدرك النجم الجزائري ريان آيت نوري التعادل لولفرهامبتون في الدقيقة 56، قبل أن يحقق صلاح هدف الانتصار في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول أمام وولفرهامبتون

ليفربول الأول 6 مباريات 15 نقطة مانشستر سيتي الثاني 6 مباريات 14 نقطة آرسنال الثالث 6 مباريات 14 نقطة تشيلسي الرابع 6 مباريات 13 نقطة أستون فيلا الخامس 5 مباريات 12 نقطة فولهام السادس 6 مباريات 12 نقطة نيوكاسل يونايتد السابع 6 مباريات 11 نقطة برايتون الثامن 6 مباريات 9 نقاط نوتينجهام فورست التاسع 6 مباريات 9 نقاط توتنهام العاشر 5 مباريات 7 نقاط