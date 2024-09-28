نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "مولينيو" في سادس جولات البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

افتتح إبراهيما كوناتي أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 2+45، بعد عرضية من ديوجو جوتا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها كوناتي برأسية قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من تحت يدي الحارس سام جونستون وسكنت الشباك.

وتعادل ريان آيت نوري لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 57، بعد تسديدة من فوريس، ارتطمت بمدافع ليفربول ليتابعها نوري بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 61 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها ديوجو جوتا، نفذها صلاح بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.