نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ويقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز أمام وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزًا مهمًا أمام نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "مولينيو"، وذلك في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أرسل روبرتسون لاعب ليفربول في الدقيقة 40، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها دومينيك سوبوسلاي بتسديدة مباشرة، ولكن تصدى لها ببراعة الحارس سام جونستون.

تمكن إبراهيما كوناتي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 2+45، بعد عرضية من ديوجو جوتا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها كوناتي برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من تحت يدي الحارس سام جونستون وسكنت الشباك.

ونجح ريان آيت نوري في تسجيل هدف التعادل لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 57، بعد تسديدة من فوريس، ارتطمت بمدافع ليفربول ليتابعها نوري بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع محمد صلاح أن يحرز الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 61 عن طريق ركلة جزاء، نفذها صلاح بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاءت ركلة ركنية لصالح ليفربول في الدقيقة 84 على يسار منطقة جزاء وولفرهابتون، نفذها روبرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إبراهيما كوناتي برأسية قوية، ولكن مرت أعلى العارضة.

ترتيب فريقي ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات وخسارة لقاء، بينما يتذيل فريق وولفرهامبتون الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة خمسة لقاءات.