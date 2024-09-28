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أحمد جودة - القاهرة - أوضح مسؤولو النادي الإسماعيلي آخر المستجدات بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بوقف قيد اللاعبين للنادي لفترتين، والذي سيبدأ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الإسماعيلي يكشف عن آخر مستجدات إيقاف القيد

وذكر مصدر مسؤول في مجلس إدارة الإسماعيلي خلال تصريحات صحفية، أن المحكمة الدولية الرياضية لم تصدر بعد أي قرار يتعلق برفع إيقاف القيد.

وأشار المصدر، إلى أن الوضع الحالي للنادي معقد، خاصة أن الفيفا أبلغ المحكمة الدولية بوجود مشكلات عديدة تواجه الإسماعيلي مع لاعبين وأندية ومدربين سابقين.

وأكد أن شهادة الفيفا قد أثرت سلبا على موقف الإسماعيلي في الالتماس المقدم لرفع العقوبة المفروضة على القيد.

جدير بالذكر أن الفيفا قد أرسل للنادي الإسماعيلي خطابا رسميا يُعلن فيه إيقاف القيد لفترتين نظرا لمشكلات تتعلق بالسمعة الرياضية.