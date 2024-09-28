نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد ناري من مجدي عبد الغني على وجود أعمال سحر مؤمن زكريا في حوش مقبرة عائلته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا والتي اتهمته بالقيام بأعمال سحر ضد لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وقد ترددت بعض الأنباء بأن عبد الغني قام بأعمال سحر في مقابر العائلة بحوش في منطقة البساتين، والتي تتضمن صورًا تتعلق بمؤمن زكريا.

رد ناري من مجدي عبد الغني على أعمال السحر لـ مؤمن زكريا

وفي تصريحاته، نفى عبد الغني هذه الاتهامات بشدة قائلًا: "لا أمتلك حوشًا في البساتين، ولم أزر مقابر العائلة منذ 40 عامًا، وكل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وغير منطقية." وأضاف أن الحوش الخاص به مسجل باسمه ويقع في مدينة 6 أكتوبر، وليس في منطقة البساتين كما زعمت التقارير.

وفيما يتعلق بعلاقته بمؤمن زكريا، أكد عبد الغني أنه لا توجد أي عداوة بينهما، موضحًا: "ليس لدي أي علاقة سابقة مع مؤمن زكريا، سواء كلاعب أو كإداري. لم أزامل مؤمن في أي فريق، وما يثار حول وجود خلاف أو عداوة بيننا غير منطقي تمامًا".

وفي إشارة إلى الاتهامات، وصف عبد الغني الشخص الذي روج لهذه الأنباء بـ "المجنون"، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله عارٍ عن الصحة ويبحث فقط عن "لقطة".

وبخصوص إصابة مؤمن زكريا، فقد عانى اللاعب من مرض ضمور العضلات، وهو ما أنهى مسيرته الكروية مبكرًا بعد تألقه مع فريقي الزمالك والأهلي. يعمل مؤمن حاليًا كمدرب مساعد في الجهاز الفني لفريق سموحة تحت قيادة المدرب أحمد سامي.