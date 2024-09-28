نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يوافق على مشاركة منتخب مصر في كأس العرب حال إقامتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اتحاد الكرة بموافقته على المشاركة في بطولة كأس العرب في حال إقامتها العام القادم.

حسام حسن يوافق على مشاركة منتخب مصر في كأس العرب

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قطر حق استضافة البطولة لثلاث دورات متتالية، في الأعوام 2025، 2029، و2033.

ووفقًا لما أعلنه "فيفا"، ستكون المشاركة في البطولة بنظام الدعوات، ولن تكون ضمن مواعيد الأجندة الدولية.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد بطولة كأس العرب كواحدة من بطولاته الرسمية، على أن تنطلق النسخة القادمة في ديسمبر 2025 وتستضيفها قطر.