نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يدك شباك ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق ليستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة القوية التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب الإمارات.



أحداث مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وبدأت أحداث مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي، بمحاولات هجومية عديدة من جانب الجانرز لتسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة 20 نجح اللاعب مارتينلي نجم فريق أرسنال في تسجيل هدف التقدم في شباك ليستر سيتي بأسيست من تيمبر.

وأضاف تروسارد نجم فريق أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بتمريرة رائعة من مارتينلي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي؛ بتقدم الجانرز بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب جيمس جستن نجم فريق ليستر سيتي هدف تقليص الفارق، عند الدقيقة 47 بأسيست من بونانوتي.

وأهدر تروسارد مهاجم فريق أرسنال ركلة جزاء عند الدقيقة 58.

ثم أدرك جيمس جستن لاعب فريق ليستر سيتي هدف التعادل الثاني في شباك أرسنال، عند الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز تروسارد لاعب فريق أرسنال الهدف الثالث في الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بأسيست من ساكا.

وتمكن كاي هافريتز لاعب فريق أرسنال من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 90+10.