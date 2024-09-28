نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنتم الرمز الأبدي".. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخ النادي، وذلك بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

شيكابالا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك

عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، كتب شيكابالا رسالة امتنان لجماهير الزمالك، قائلًا: "أنتم القصة التي لا تنتهي والحكاية التي تُروى للأجيال. أنتم الوفاء الذي يُدرّس، وأسماؤكم سُطرت بحروف من نور داخل جدران النادي. لستم فقط خلف الفريق، بل أنتم النبض الذي يحييه والروح التي تبث الحياة فيه. في كل مباراة وهتاف، وفي كل دمعة فرح أو حزن، أنتم الملحمة".

وتابع: "يا جمهور الزمالك، عبر السنين كنتم الصخرة التي تتحطم عليها الصعاب والتحديات. أنتم الفارس والقوس والسهم، أنتم من حول كل عثرة إلى قفزة نحو المجد. لستم مجرد مشجعين؛ أنتم اللاعب الأول والمحاربون في المدرجات، الجنود الذين يقفون خلف النادي في كل معركة".

وأضاف: "عندما نتحدث عن الزمالك، فإننا نتحدث عنكم، أنتم الرمز الأبدي للنادي. حبكم للزمالك تحول إلى عقيدة وقصة خالدة تُروى في كل مكان، ليس فقط بسبب الانتصارات، بل بسبب ولائكم الذي لا يتزعزع وإخلاصكم الذي لا يعرف الحدود".

واستطرد قائلًا: "أنتم من علمتمونا أن الفخر بالزمالك لا يتعلق بالبطولات فقط، بل بالعطاء المستمر والوفاء الذي لا يُقدر بثمن. كنتم دائمًا الفرح في أوقات السعادة، والسند في أوقات الشدة. إذا كانت البطولات تُكتب على الورق، فإنكم البطولة التي تُنقش في القلوب".

واختتم شيكابالا حديثه: "لا يوجد لقب يناسبكم أكثر من (الرمز الأبدي). أنتم الحلم الذي يعيش في أعين كل عاشق للزمالك، وأنتم الفخر والاعتزاز. من دونكم لا نكون نحن. شكرًا لكم من قلوبنا، أنتم الأسطورة، التاريخ، والمستقبل. عاش الزمالك وعاش جمهوره، أعظم جمهور في العالم، وفخور أني أحد أبنائه".