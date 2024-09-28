نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الحقيقة والخرافات.. أغرب وقائع "السحر الأسود" التي طالت نجوم كرة القدم "مؤمن زكريا آخر الضحايا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول عثور أحد عمال المقابر "تُربي" على سحر ضد لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وزعم العامل أنه أثناء قيامه بحفر الأرض في إحدى المقابر بمحافظة القاهرة، لزراعة الأشجار عثر على ورقة مكتوب عليها بعض الطلاسم وكلمة "مرض" بالإضافة لبعض الصور بينها صورة مؤمن زكريا وزوجته، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه اللاعب من مرض نادر، تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ عدة سنوات.

وأعادت هذه الواقعة فتح ملف قصص السحر الأسود التي ارتبطت ببعض لاعبي كرة القدم، حيث تُعد مثل هذه القصص شائعة في الأوساط الرياضية، وتتفاوت ما بين ما هو مؤكد بشهادات اللاعبين أنفسهم وما هو غير مثبت بشكل قاطع ونستعرض أبرز تلك القصص في هذا التقرير:

السحر الأسود وراء إصابات "الونش" المتكررة

كشف عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق عن مفاجأة مدوية في إحدى الحوارات التليفزيونية، بعدما أكد أن السحر الأسود كان وراء الإصابات المتكررة لأحد لاعبي الفريق، مؤكدًا أنهم وجدوا شيء غريب "عمل" في حذاء اللاعب وبعد التخلص منه تألق بشكل لافت للأنظار وأصبح من نجوم الكرة المصرية، وأوضحت تقارير وقتها أن اللاعب المقصود هو محمود الونش مدافع الفريق.

وكان رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وبعض لاعبي الفريق أكدوا على وجود أعمال سحر ضد الفريق الأبيض وبعض لاعبيه لتعطيل مسيرته ومنعه من تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

مرتضى منصور يؤكد تعرض مهاجم الزمالك للسحر

يعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق من أشهر المسؤولين في الوسط الرياضي الذي يعتقد في أعمال السحر والشعوذة وتحدث في مناسبات عديدة عن تعرض لاعبي الفريق الأبيض للسحر قبل المباريات الهامة.

ومن أبرز ما قاله مرتضى منصور في هذا الأمر هو تعرض باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق لسحر أسود من إحدى قريباته مما تسبب في تذبذب مستوى اللاعب مع الفريق الأبيض وابتعاده عن مستواه، قبل التخلص منه واستعادة بريقه مجددًا.

صلاح ريكو ضحية السحر في الزمالك

أكد صلاح ريكو لاعب الزمالك السابق أنه تعرض للسحر في يومه الأول داخل القلعة البيضاء، موضحًا أنه وجد ورق داخل كوب النسكافيه مكتوب عليها بعض الكلمات بالحبر الأزرق وممسوحة بعض الشيء وهو ما أدى إلى كثرة إصاباته مع الفريق وعدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق الأبيض في المباريات، مشيرًا إلى أنه علم فيما بعد بأنه تعرض للسحر من أحد لاعبي الفريق.

السحر يحرم واتفورد من أغلى لاعب في تاريخه

من اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالسحر الأسود أيضًا النيجيري إيزاك ساكسيس، فبعد انتقال اللاعب لصفوف نادي واتفورد في صفقة قياسية جعلته الأغلى في تاريخ النادي، لعب 8 مباريات فقط وسجل هدف وحيد، قبل أن تحرمه الإصابات المختلفة من اللعب مع الفريق وأكدت تقارير أنه تعرض للسحر الأسود المعروف في إفريقيا وذلك لتعطيل مسيرته الكروية في الدوري الإنجليزي.

ساحر كتالوني ينتقم من رونالدو بتعويذة سحرية

بعد انتقال رونالدو إلى ريال مدريد عام 2009 تعرض اللاعب لعدة إصابات مختلفة، وخرجت أنباء وقتها تؤكد أن إصابات اللاعب بسبب وقوعه ضحية لتعويذة سحرية، واعترف ساحر كتالوني يدى بيبي بأنه صاحب التعويذة التي أصابت اللاعب، مؤكدًا أن هناك إمرأة إسبانية أو برتغالية طلبت منه ذلك للانتقام من "الدون".

وتعهد الساحر بيبي بأنه عازم على إنهاء مسيرة رونالدو في غضون 4 أشهر، بعدما حصوله على مبالغ مالية، وحذر الساحر في تصريحات إعلامية رونالدو من الإصابة قبل أيام قليلة من إصابته بالفعل، وظهرت تقارير وقتها تؤكد أن والدة كريستيانو استعانت هي الأخرى بساحر لإفساد التعويذة السحرية التي تهدد مستقبل نجلها.

نجم توتنهام يتهم والدته باستخدام السحر ضده

اتهم المهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور والدته وشقيقه باستخدام سحر "الجوجو" أحد أنواع السحر الأسود ضده في ديسمبر عام 2014، وذلك من أجل إفساد مسيرته الكروية، ومنذ ذلك الحين لم يسجل سوى هدفين وتسبب ذلك في تراجع مستواه بشكل كبير وتعرضه للانتقادات مما أدى إلى إنهاء تعاقده مع توتنهام الإنجليزي.

الغندور يكشف عن تعرض أحمد الشناوي للسحر

كشف الإعلامي خالد الغندور في وقت سابق أن أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك السابق يعاني من السحر وتحديدًا عقب خسارة الفريق أمام صن داونز 3-0 في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016، وقال: "لدى معلومات أن الشناوي يُعاني من سحر وعمل سُفلي وأكد اللاعب لبعض المقربين منه أنه يقف في الملعب وينظر إلى الخلف دون سبب واضح، ويبكي ليلًا ويحلم أحلام مزعجة مما يؤكد وجود عمل سُفلي ضده".

نجم الأرجنتين يستخدم السحر لإبعاد زميله عن المنتخب

كشفت تقارير صحفية أن أليخاندرو جوميز نجم منتخب الأرجنتين استخدم السحر الأسود ضد زميله جيوفاني لو سيلسو لإبعاده عن قائمة منتخب التانجو في كأس العالم 2022 وضمان مكانه بالقائمة بعدما كان الأخير مرشحًا بقوة للتواجد بدلًا منه، وبالفعل تعرض لو سيلسو للإصابة ولم يتمكن من السفر مع منتخب بلاده إلى قطر للمشاركة في المونديال.

اتهامات ضد بوجبا باستخدام السحر ضد كيليان مبابي

من اللاعبين الذين طالتهم اتهامات استخدام السحر الأسود ضد زملائهم، بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ويوفنتوس السابق، حيث زعم شقيقه ماتياس بوجبا باستخدام بول بوجبا السحر الأسود عندما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد من أجل إيذاء زميله بالمنتخب كيليان مبابي، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الرياضي ولكن اللاعب نفى استخدام السحر ضد مبابي وأن ما يتعرض له حملة ابتزاز من جانب احدى العصابات يتورط فيها شقيقه من أجل الحصول على أموال منه.

نجم كوت ديفوار يخسر 200 ألف يورو بسبب السحر

تعرض جيل يابي يابو لاعب منتخب كوت ديفوار السابق للاحتيال على يد أحد الأطباء السحرة والذي تسبب في خسارته 200 ألف يورو، حيث قال اللاعب أنه عمه نصحه بزيارة أحد السحرة بعد فترة عصيبة مر بها خلال تواجده في صفوف فريق نانت الفرنسي.

وأوضح اللاعب أن المعالج أكد له أن مُصاب بلعنة تمنعه من تحقيق النجاح والسعادة ووصف له ذبائح لصد اللعنات، وكلفه ذلك أموال طائلة وعندما كان يرهق ماليا، الساحر كان يقول له أنه إذا لم يكن لديه المزيد من المال يمكنه التضحية بابنه ولكنه بعد وقت قرر التوقف عن ذلك خاصة وأنه لم يرى أي شيء إيجابي نتيجة تلك الأعمال.

مدرب غانا السحر الأسود سبب الخسارة في أمم إفريقيا

الصربي جوران ستيفانوفيتش مدرب غانا برر المستوى الضعيف الذي ظهر عليه منتخب البلاك ستارز وخسارتهم أمام زامبيا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2012 بأنه بسبب أعمال السحر الذي قام بها بعض لاعبي المنتخب ضد زملائهم بالفريق، معربًا عن حزنه بسبب استخدام اللاعبين السحر لإيذاء زملائهم وإفساد مسيرة المنتخب الغاني بالبطولة القارية.