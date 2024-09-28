نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، ريان جرافنبيرش.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، لويس دياز، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.