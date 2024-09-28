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أحمد جودة - القاهرة - وافق روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، على منح مصر حق تنظيم بطولة دولية للكيك بوكسينج والتي تقام ضمن خطة النشاط الدولي في شهر يونيو من العام المقبل نظرا لما تمتلكه من بنية تحتية رياضية مجهزة على أعلى مستوى.

مصر تحصل على حق تنظيم بطولة دولية للكيك بوكسينج

وعقد محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة على هامش بطولة كأس العالم للأندية للكيك بوكسينج المقامة بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر الجاري، وتمت مناقشة أكثر من ملف يخص رياضة الكيك بوكسينج.

وشهد الاجتماع مناقشة التفاصيل الخاصة باستضافة مصر البطولة العربية للكيك بوكسينج التي تقم في شهر أكتوبر المقبل وتفاصيل تنظيم مصر بطولة كأس العالم في يونيو من العام المقبل والتنسيق مع مصر للمشاركة في بطولة وورلد كومباكت جيمز، كما تم الاتفاق على إقامة دورة دولية للمدربين والحكام في شهر يناير من العام المقبل.

وقال روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، إنه سوف يسعى خلال زيارته القادمة إلى القاهرة لعقد جلسات عمل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واللواء أحمد ناصر، رئيس الكونفيدرالية الإفريقية «أوكسا».

وتشارك مصر في بطولة كأس العالم للأندية للكيك بوكسينج والمقامه بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلي 29 سبتمبر 2024 ببعثة مكونة من محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ورئيس الوفد، أحمد حمدان، مدرب منتخبات أسيوط، أحمد إبراهيم ممثلًا للتحكيم المصري بالبطولة، مريم يحيى مدرب نادي لويرز، واللاعبين كيرلس إيهاب مركز شباب درنكه بأسيوط، ومن نادي لويرز ياسين محمد، ياسين محمود واللاعب أحمد إبراهيم الخولي من نادي عمال طنطا.