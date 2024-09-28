نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتخذنا قرارات خاطئة!.. أول تعليق من جوارديولا بعد تعادل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بتصريحات صحفية عقب التعادل مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "سانت جيمس بارك".

أول تعليق من جوارديولا بعد تعادل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

في حديثه مع شبكة "TNT SPORTS"، أشار جوارديولا إلى أن فريق نيوكاسل سيطر على بعض اللحظات في الدقائق العشر الأولى وبعد تسجيل هدفهم، لكنه شدد على أن فريقه لعب بشكل جيد عمومًا. وأضاف: "اتخذنا بعض القرارات الخاطئة في اللحظات الحاسمة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تسجيل الهدف الثاني، وكان من الصعب تجاوز دفاع نيوكاسل العميق وقوتهم البدنية، لكننا حصلنا على العديد من الفرص، والحارس بوب تألق بشكل لافت".

وتابع جوارديولا موضحًا أنه بعد تسجيل مانشستر سيتي لهدف التعادل، تحسن الأداء، لكن خطأ تسبب في منح نيوكاسل الفرصة للعودة إلى المباراة، وبعد ذلك استعاد فريقه السيطرة مرة أخرى، وخلقوا عدة فرص للفوز بالمباراة.

عند سؤاله عن أداء اللاعبين، أشاد جوارديولا بماتيو كوفاسيتش وريكو لويس وبرناردو سيلفا، قائلًا إنهم كانوا رائعين طوال المباراة. وأكمل حديثه بأن الفريق اتخذ بعض القرارات السيئة عندما كانت النتيجة 1-0 والتي جعلت من الصعب مضاعفة الفارق.

وفيما يتعلق بالمدافع جفارديول، أكد جوارديولا أنه يمتاز باللعب في المساحات الصغيرة، لكنه يواجه بعض الصعوبات عند التعامل مع المساحات الأكبر.