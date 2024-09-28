نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاوتارو مارتينيز يقود إنتر ميلان للفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين أودينيزي وإنتر ميلان علي أرضية ملعب بلو إنترجي، بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

افتتح إنتر ميلان التهديف مبكرا عن طريق لاعب الوسط دافيد فراتيسي في الدقيقة الأولي، بعد تمريرة رائعة من زميله ماتيو دارميان، ثم عادل أودينيزي النتيجة عن طريق مدافعه البلجيكي كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 35.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الهدف الثاني لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني واصل إنتر ميلان الضغط علي دفاع أودينيزي، حتي عاد مجددًا لاوتارو مارتينيز ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لفريقه، بعد تمريرة مميزة من زميله ماركوس تورأم في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 83 نجح أودينيزي في تقليص الفارق عن طريقه مهاجمه لورينزر لوكا، بعد بينية من زميله البرازيلي داسيلفا.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد إنتر ميلان إلي 11 نقطة محتلًا المركز الثاني، فيما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة العاشرة في المركز الخامس.