نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد سوبر هاتريك كول بالمر أمام برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم كول بالمر، نجم فريق تشيلسي، أداءً استثنائيًا في المباراة الجارية حاليًا ضد فريق برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25، والتي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج".

خلال الشوط الأول، تمكن بالمر من إحراز سوبر هاتريك، حيث سجل أربعة أهداف في الدقائق 21، 28، 31 و40. بهذا الأداء الرائع، ارتفع رصيد بالمر إلى 6 أهداف في الموسم الحالي، مما يجعله ثاني هدافي الدوري بفارق 4 أهداف عن المتصدر إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الذي لم يسجل في مباراته ضد نيوكاسل يونايتد في نفس الجولة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن