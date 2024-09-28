نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الديربي.. أنشيلوتي يكشف كيف سيلعب ريال مدريد في غياب مبابي أمام أتلتيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن أهمية مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد بأتلتيكو غدًا الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن مباريات الجولة الثامنة من الليجا.

أنشيلوتي يكشف كيف سيلعب ريال مدريد في غياب مبابي أمام أتلتيكو

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، أشار أنشيلوتي إلى صعوبة المباراة، قائلًا: "سنواجه فريقًا صعبًا يتمتع بالعديد من اللاعبين المميزين، مما يجعل المباراة تحديًا كبيرًا ومشهدًا رائعًا للجماهير".

وأضاف: "أتلتيكو مدريد قد تطور بشكل ملحوظ، خاصة بعد التعاقد مع لاعبين يتميزون بالنزعة الهجومية، وأعتقد أنهم سيقاتلون بجانبنا ومع برشلونة حتى نهاية الموسم".

وفيما يتعلق بغياب كيليان مبابي عن الفريق، علق أنشيلوتي قائلًا: "سنضطر لتعديل أسلوبنا قليلًا بسبب غيابه، لكننا نجحنا في الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من دونه، وسنبحث عن حلول بديلة".

كما تناول أنشيلوتي أجواء الديربي، مشيرًا إلى أهمية هذه المباريات في الثقافة الرياضية لكل بلد، قائلًا: "الديربيات دائمًا ما تكون مميزة، هنا في مدريد يُشبه ديربي روما بسبب الحماس الكبير للجماهير، بينما ديربي ميلانو يكون أكثر هدوءًا لأن أهل شمال إيطاليا يميلون للهدوء مقارنة بجنوبها".

وعن حملة الأقنعة التي أطلقتها جماهير أتلتيكو ضد فينيسيوس، أوضح أنشيلوتي: "لن نلتفت لهذا الأمر، هناك مؤسسات مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة في مثل هذه القضايا".

وفي ختام تصريحاته، أشار أنشيلوتي إلى استحقاق فينيسيوس لجائزة الكرة الذهبية لما قدمه في العام الماضي من أداء متميز، قائلًا: "فينيسيوس قدم مستويات رائعة وساهم في تحقيق دوري أبطال أوروبا، ولكن إذا لم يفز بالجائزة، لن يحدث شيء وسنواصل التقدم".