نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فحوصات طبية لـ أكرم توفيق بعد إصابة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إجراء عدة فحوصات طبية لأكرم توفيق، لاعب الأهلي، خلال الأيام القادمة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، التي انتهت بخسارة الأهلي بركلات الترجيح.

ومن المتوقع أن تكشف الفحوصات والأشعة الطبية حجم الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق، بالإضافة إلى تحديد فترة التعافي اللازمة لعودته إلى المشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق.

في سياق آخر، قرر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة لمدة خمسة أيام بعد الخسارة أمام الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي التي أُقيمت على استاد المملكة آرينا في الرياض يوم الجمعة.

وسيواصل بعدها النادي الأهلي تدريباته من أجل الاستعداد لمواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتنينتال، بالإضافة إلى منافسات الموسم الجدبد من بطولة الدوري وكأس السوبر المصري.