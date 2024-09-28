نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر فينسنت كومباني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ على تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره فريق باير ليفركوزن اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الحالي بستاد اليانز ارينا في لقاء ناري بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وبايرليفركوزن مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 4 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي باير ليفركوزن في المركز الثالث حيث فاز خلال ثلاث مباريات ولم يتعادل وهزم بلقاء.

تشكيل بايرن المتوقع أمام بايرليفركوزن

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: لايمر، اوباميكانو، منجاي، ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، اوليز.

خط الهجوم: موسيالا، كومان، هاري كين.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن وبايرليفركوزن

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.