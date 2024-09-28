نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي ضد برايتون في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، بالأعلان عن تشكيلة لاعبيه، استعدادا للمواجهة التي تقام بعد قليل ضد نظيره فريق برايتون، على ملعب استاد ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

تشكيل تشيلسي الرسمي ضد برايتون

وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو- ويسلي فوفانا- ليفي كولويل- مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو- إنزو فرنانديز- نوني مادويكي- كول بالمر- جادون سانشو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويدخل فريق تشيلسي المواجهة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيده 10 نقاط، كما يحتل فريق برايتون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.