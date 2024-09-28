نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مع نظيره فريق باير ليفركوزن اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الحالي بستاد اليانز ارينا في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 4 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي باير ليفركوزن في المركز الثالث حيث فاز خلال ثلاث مباريات ولم يتعادل وهزم بلقاء.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن وباير ليفركوزن

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.