ليفربول يخطط لضم نجم دورتموند في صيف 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ليفربول، للتعاقد مع صفقة هجومية من بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في 2025، من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

ليفربول يضع عينه على كريم أديمي

يضع نادي ليفربول، عينه على كريم أديمي جناح أيسر بوروسيا دورتموند، من أجل التعاقد معه في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما أوردته شبكة “تيم توك” الإنجليزية فإن نادي ليفربول يخطط لتجديد خياراته الهجومية في عام 2025 ويتطلع إلى التعاقد مع الجناح الأيسر كريم أديمي.

يشار إلى إن كريم أديمي قد انضم إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2022 قادمًا من لايبزيج، وعقده مع النادي صاحب القميص الأصفر والأسود ممتد حتى 2027.

وخاض كريم أديمي، 73 مباراة بقميص بوروسيا دورتموند بكافة البطولات وقد سجل 16 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة.