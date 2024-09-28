نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال ضد ليستر سيتي في الجولة السادسة من البريميرليج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل آرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ليستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي

يلتقى الجانرز مع ضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل آرسنال أمام ليستر سيتي

‎في حراسة المرمى: ديفيد رايا

‎خط الدفاع: يوريان تيمبير – ريكاردو كالافيوري – جابرييل – ويليام ساليبا

‎خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – لياندرو تروسارد

‎خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – كاي هافيرتز

وتنقل مباراة آرسنال مع ليستر سيتي، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

