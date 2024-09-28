نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة اليوم ضد أوساسونا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل البلوجرانا الذي سيدخل مواجهة أوساسونا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة برشلونة مع ضيفه أوساسونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وعمان.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

‎حراسة المرمى:- إيناكي بينا

‎خط الدفاع:- جول كوندي، إينيجو مارتينيز، ب أو كوبارسي، إليخاندرو بالدي.

‎خط الوسط:- مارك كاسادو، إريك جارسيا، بيدري جونزاليس.

‎خط الهجوم:- لامين يامال، رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة، فيما يحتل فريق أوساسونا المركز 7 ويمتلك في 11 نقطة.