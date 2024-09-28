نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة دي يونج للمشاركة مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، لعودة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج من أجل المشاركة مجددًا رفقة “البارسا”.

برشلونة ينتظر القرار بشأن دي يونج

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بإن القرار النهائي بشأن دي يونج سيتحدد يوم الإثنين المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إن موقف دي يونج سيتم تقييمه بعد نهاية تدريبات الإثنين، لمعرفة ما إذا كان سيحصل على التصريح الطبي لمباراة يونج بويز في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها الثلاثاء، أم لا.

ويمكن أن ينتظر دي يونج حتى مباراة ألافيس في الدوري الإسباني، يوم الأحد، حال عدم حصوله على التصريح الطبي قبل مواجهة يونج بويز.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات.