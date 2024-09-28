نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ليستر سيتي، مساء اليوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق أرسنال مع نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب الإمارات.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، بن وايت

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، لياندرو تروسارد.

الهجوم: جابرييل مارتنيلي، كاي هافريتز، بوكايو ساكا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.