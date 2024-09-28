نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره فريق ليستر سيتي، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الإمارات، معقل الجانرز.

ويحتل فريق أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 11 نقطة، بينما يقع ليستر سيتي في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بشكل حصري على الهواء مباشرة.