نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة وولفرهامبتون وليفربول، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، مساء اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، على ملعب مولينيو، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.