نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يهاجم مارسيل كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحمل مسؤولية خسارة بطولة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك.

الأهلي يخسر السوبر الإفريقي

وخسر النادي الأهلي بطولة كأس السوبر الافريقي أمام غريمه التلقيدي فريق الزمالك، عن طريق ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن النادي الأهلي لعب بشكل سيء فنيًا بفضل خطة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وهو سبب الخسارة.

وأضاف: فريق الزمالك استحق الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي في مباراة الليلة.