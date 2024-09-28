انت الأن تتابع خبر دونجا يعلق على مشادته مع إمام عاشور: «غلط في والدي ووالدتي» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على المشادة القوية التي وقعت بينه وبين إمام عاشور، لاعب الأهلي، خلال مباراة السوبر الأفريقي شهدت المباراة اشتباكًا لفظيًا بين اللاعبين في الدقيقة 39، بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي.

في تصريحات له عقب انتهاء المباراة على قناة “إم بي سي مصر”، قال دونجا: “أنا لم أُسيء لإمام عاشور، لكنه هو من أساء لي ولعائلتي، وهذا كان رد فعلي، لأن والدي متوفي” وأكد أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه عاشور، مشيرًا إلى أن ما حدث كان مجرد رد فعل في الملعب.

وأضاف دونجا: “ليس من الطبيعي أن يتم تدعيم نادي معين بكل شيء، بينما نحن نعاني من كبوة لفترة، ولكن فوزنا بالسوبر يمنحنا دفعة قوية للمضي قدمًا أشكر زملائي الجدد على دعمهم لنا في تحقيق البطولة”.

نجح الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، مما يعكس عودة الفريق إلى منصات التتويج بعد فترة من التحديات.

تُعتبر هذه البطولة بمثابة إنجاز معنوي كبير للاعبين والجهاز الفني، حيث تسهم في رفع الروح المعنوية للفريق قبل المنافسات المقبلة ويأمل الزمالك في استغلال هذا الفوز لبناء زخم قوي في البطولة المحلية والأفريقية، مع السعي للمزيد من الألقاب خلال الفترة القادمة.