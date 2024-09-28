انت الأن تتابع خبر ليفربول والدوري السعودي .. أبرز مباريات اليوم السبت 28 - 9 - 2024 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقام اليوم السبت 28 – 9 – 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات يأتي ابرزها مواجهة وولفرهامبتون ضد ليفربول فى اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي، ومباريات دوري روشن السعودي.

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

نيوكاسل يونايتد _ مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.

آرسنال _ ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

برينتفورد _ وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

تشيلسي _ برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

إيفرتون _ كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

نوتينجهام فورست _ فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

وولفرهامبتون _ ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

خيتافي _ ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3.

رايو فاليكانو _ ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

ريال سوسييداد _ فالنسيا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

أوساسونا _ برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة.