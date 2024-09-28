انت الأن تتابع خبر ليفربول والدوري السعودي .. أبرز مباريات اليوم السبت 28 - 9 - 2024 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقام اليوم السبت 28 – 9 – 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات يأتي ابرزها مواجهة وولفرهامبتون ضد ليفربول فى اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي، ومباريات دوري روشن السعودي.
مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.
- نيوكاسل يونايتد _ مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.
- آرسنال _ ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1.
- برينتفورد _ وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
- تشيلسي _ برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2.
- إيفرتون _ كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
- نوتينجهام فورست _ فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
- وولفرهامبتون _ ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.
مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.
- خيتافي _ ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3.
- رايو فاليكانو _ ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3.
- ريال سوسييداد _ فالنسيا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3.
- أوساسونا _ برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3.
مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة.
- الفتح _ الأخدود – الساعة 6:10 مساء على قناة SSC HD.
- العروبة _ ضمك – الساعة 6:50 مساء على قناة 2 SSC HD.
- الخلود _ الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD.