الرياضة

ليفربول والدوري السعودي .. أبرز مباريات اليوم السبت 28 - 9 - 2024 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يقام اليوم السبت 28 – 9 – 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات يأتي ابرزها مواجهة وولفرهامبتون ضد ليفربول فى اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي، ومباريات دوري روشن السعودي.

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

  • نيوكاسل يونايتد _ مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.
  • آرسنال _ ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1.
  • برينتفورد _ وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
  • تشيلسي _ برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2.
  • إيفرتون _ كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
  • نوتينجهام فورست _ فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
  • وولفرهامبتون _ ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

  • خيتافي _ ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3.
  • رايو فاليكانو _ ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3.
  • ريال سوسييداد _ فالنسيا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3.
  • أوساسونا _ برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

  • الفتح _ الأخدود – الساعة 6:10 مساء على قناة SSC HD.
  • العروبة _ ضمك – الساعة 6:50 مساء على قناة 2 SSC HD.
  • الخلود _ الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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