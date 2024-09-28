مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

واستعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات على حساب بوخوم وذلك برباعية مقابل هدفين في افتتاحية الجولة أمس الجمعة.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012