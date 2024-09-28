نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تتواصل اليوم مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري الألماني والتي تشهد مواجهات كبيرة ومنافسة قوية للغاية.
واستعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات على حساب بوخوم وذلك برباعية مقابل هدفين في افتتاحية الجولة أمس الجمعة.
ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة:
- فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
- بوروسيا مونشنجلادباخ X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا
- لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
- فرايبورج X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا
- ماينز 05 X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا
- بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الألماني
تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الألماني في مصر والشرق الأوسط.