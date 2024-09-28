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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي يعاني منها محمد صبحي حارس مرمى الأبيض، والتي كانت سببًا في استبعاده من مواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد صبحي



وأكد الدكتور محمد أسامة أن إصابة محمد صبحي عن شد من الدرجة الأولى في منشأ العضلة الأمامية.



وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن محمد صبحي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في أقرب وقت ممكن.



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

