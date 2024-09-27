نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكافآت المالية لـ الأهلي والزمالك بعد السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الزمالك إنجازًا تاريخيًا بفوزه بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي في مباراة حماسية انتهت بركلات الترجيح.

جاءت المباراة متكافئة، حيث سجل الأهلي هدف التقدم عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، احتُسبت بعد خطأ من حمزة المثلوثي.

ومع ذلك، تمكن الزمالك من إدراك التعادل عبر ناصر منسي في الدقيقة 76 بعد تمريرة أرضية مميزة من عمر جابر.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، مما استدعى اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث تفوق الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبفوزه، ستحصل الزمالك على مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار وفقًا لما أعلن عنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بينما سيتلقى النادي الأهلي جائزة قيمتها 250 ألف دولار بعد احتلاله المركز الثاني.