نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُعيد كتابة التاريخ ويتوج بالسوبر الأفريقي الخامس على حساب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعتبر نادي الزمالك واحدا من الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم العربي وإفريقيا، حيث يزخر تاريخه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

ورغم غيابه عن الألقاب القارية في السنوات الأخيرة، حيث توقفت إنجازاته في دوري أبطال إفريقيا عند خمس بطولات، إلا أن الزمالك استطاع أن يحقق بعض النجاحات.

في عام 2020، أضاف الزمالك لقب السوبر الأفريقي إلى رصيده بعد انتصاره على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مع تألق اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في هذه المباراة.

إنجازات الزمالك في السوبر الأفريقي

يملك الزمالك خمسة ألقاب في كأس السوبر الأفريقي على مدار تاريخه. كانت البداية في عام 1994 عندما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ونجح في هزيمة الأهلي بهدف نظيف، وبعد ذلك استعاد اللقب في عام 1997، ليحقق السوبر للمرة الثانية.

ومع بداية الألفية في عام 2003، استمر الزمالك في تألقه، حيث تمكن من الفوز بلقب السوبر مجددا بعد مواجهته الوداد المغربي، وانتهت المباراة بفوزه بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق اللقب الثالث.

عاد الفارس الأبيض للفرحة مرة أخرى في عام 2020، حينما توج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة بعد انتصاره على الترجي.

وفي عام 2024، أضاف الزمالك إنجازا جديدًا ليتوج بلقب السوبر الأفريقي أمام الأهلي، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1، ونجح في حسم المباراة بركلات الترجيح 4-3.