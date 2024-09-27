الرياضة

نيرة الأحمر تعلق على تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادتها بتتويج الفريق الأبيض بلفب السوبر الأفريقي.

نيرة الأحمر: الإدارة تحمل فوق طاقة البشر

قالت نيرة في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري أن مجلس الإدارة تحمل فوق طاقة البشر واتهامات واتهامات لكن كان لديهم ثقة في لاعبي الزمالك واستحقوا الفوز.

وتوج فريق  الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على 4-3  بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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