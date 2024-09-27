نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيرة الأحمر تعلق على تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادتها بتتويج الفريق الأبيض بلفب السوبر الأفريقي.

نيرة الأحمر: الإدارة تحمل فوق طاقة البشر

قالت نيرة في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري أن مجلس الإدارة تحمل فوق طاقة البشر واتهامات واتهامات لكن كان لديهم ثقة في لاعبي الزمالك واستحقوا الفوز.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.