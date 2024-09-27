نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريمونتادا مثيرة.. الاتحاد يفوز برباعية على الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فوزا كبيرا أمام نظيره فريق الخليج برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والخليج

وانطلقت صافرة بداية مباراة الاتحاد والخليج برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل خالد ناري الهدف الأول في الدقيقة 4 صنع السميري وحاول الاتحاد التعادل وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وعاد كريم بنزيما بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 49 صنع حسام عوار.

وسجل عوار الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 56 صنع فقيهي وعاد بيرجوين بالثالث سريعا في الدقيقة 68 صنعه له ديابي وسجل الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة 90 بتمريرة رائعة لبنزيما وانتهت المباراة 4/1.

ترتيب الاتحاد والخليج

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 4 فوز ولم يتعادل وخسر مرة بينما يأتي الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط حيث فاز خلال مباراة وتعادل بلقاء وهزم بثلاثة.