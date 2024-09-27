نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك ينتزع لقب السوبر الإفريقي من الأهلي بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج نادي الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية.

الزمالك يتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي

ونجح نادي الزمالك في التتويج باللقب بعدما فاز بركلات الترجيح 4 مقابل3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين طوال أحداث المباراة.

انتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث سجل كل منهما هدفًا، وذلك بعد أحداث مثيرة شهدتها المباراة وسط تشجيع حماسي من الجماهير.

نجح وسام أبو علي في إحراز الهدف الأول لصالح النادي الأهلي من ركلة جزاء حصل عليها أكرم توفيق في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 76، تمكن ناصر منسي من تسجيل هدف التعادل للزمالك، بعد لمسة واحدة فقط من دخوله، إثر عرضية رائعة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء.