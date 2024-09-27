نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الثاني من المباراة المثيرة، التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، بعد أحداث مثيرة شهدتها أحداث المباراة، وسط تشجيع مثير من الجماهير.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول لصالح النادي الأهلي، عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها أكرم توفيق عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وجاء هدف التعادل لصالح الزمالك عن طريق ناصر منسي عند الدقيقة 76، بعد اول لمسة من نزوله بعد عرضية مميزة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، تتجه المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح، وفقا للوائح المباراة، وسيتحدد المتوج بهذه النسخة من بطولة السوبر الإفريقي من علامة الجزاء.