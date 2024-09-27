تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيلة فريقه الذي ستدخل مواجهة القمة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على مضيفه الروخي بلانكوس، مساء غدًا السبت، الموافق 28 سبتمبر 2024 على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفسلطين ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ميندي

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام

خط الهجوم: جولر، رودريغو، فينيسيوس

وتنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.