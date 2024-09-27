نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يرعى كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" في العاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب"، التي ستعقد في صالة العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن رعاية الرئيس تعكس التزام القيادة السياسية بدعم الرياضة في مصر، مشيرًا إلى أن استضافة هذا الحدث الدولي تبرز مكانة مصر كمركز هام لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، وتعكس أيضًا النجاحات التي يحققها الرياضيون المصريون في مختلف المنافسات.

وبخصوص قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد، التي أُجريت في أغسطس الماضي بحضور أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي، فقد أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.