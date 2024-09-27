هل ركلة جزاء؟.. كاكا وفييرا يعلقان على حالة دونجا أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أثارت بعض الأحداث التحكيمية الجدل من قبل لاعبي وجماهير الأهلي والزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

كاكا: الزمالك كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

وأكد كاكا نجم البرازيل الأسبق عبر قناة إم بي سي مصر بعد انتهاء الشوط الأول مع الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق: "الزمالك كان يستحق ركلة جزاء( اللقطة التي حدث بها احتكاك من رامي ربيعة لاعب الأهلي على رأس نبيل عماد دونجا نجم الفارس الأبيض) ".

بينما قال فييرا نجم فرنسا الأسبق عبر إم بي سي مصر على نفس اللقطة: "الاحتكاك لم يكن بالدرجة لكي يتم احتساب ركلة جزاء للزمالك".

بينما تحدث كاكا نجم البرازيل الأسبق على ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي: "ركلة جزاء الأهلي صحيحة".

فيما كان رأي باتريك فييرا نجم فرنسا الأسبق: "ركلة جزاء الأهلي صحيحة".