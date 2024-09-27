ثاني أجنبي.. وسام أبو علي ينضم لقائمة هدافي الأهلي في السوبر الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي أهداف فريقه في مباراة القمة ضد الزمالك المقامة على استاد المملكة آرينا بالسعودية ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وسام أبو علي ينضم لقائمة هدافي الأهلي في السوبر الأفريقي

وجاء هدف وسام أبو علي في شباك الزمالك بالدقيقة 44 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو وذلك بعد عرقلة أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء.

وانضم المهاجم الفلسطيني لقائمة هدافي النادي الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي وأصبح ثاني لاعب أجنبي يسجل للأحمر في السوبر بعد الأنجولي فلافيو مهاجم الفريق السابق والذي سبق وسجل هدفين.

وأصبح وسام أبو علي اللاعب رقم 14 الذي يسجل للأهلي في مباريات السوبر الأفريقي عبر تاريخ مشاركات الفريق بالبطولة، ويعد فلافيو وعمرو جمال هدافي الفريق بالسوبر برصيد هدفين لكل منهما.

إليكم قائمة هدافي الأهلي في السوبر الأفريقي:

• فلافيو - هدفين

• عمرو جمال هدفين

• خالد بيبو – 1 هدف

• عصام الحضري – 1 هدف

• حسام غالي– 1 هدف

• سيد عبدالحفيظ – 1 هدف

• محمد ناجي جدو– 1 هدف

• عماد متعب – 1 هدف

• محمد شريف – 1 هدف

• صلاح محسن – 1 هدف

• رامي ربيعة – 1 هدف

• محمد بركات – 1 هدف

• طاهر محمد – 1 هدف

• وسام أبو علي – 1 هدف

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي عبر تاريخ البطولة برصيد 8 ألقاب، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني وفي جعبته 4 ألقاب.