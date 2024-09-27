إيمانويل أديبايور: الزمالك من أكبر فرق إفريقيا.. وحققت حلم حياتي بمشاهدة الأبيض في السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -



علق إيمانويل أديبايور، نجم أرسنال ومنتخب توجو السابق، على مباراة كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي بنظيره الزمالك، الآن على ملعب ستاد المملكة أرينا بالسعودية.



يأتي ذلك، عقب قيام عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإهداءه القميص الخاص بالنادي الأبيض قبل مباراة السوبر الأفريقي.



وقال إيمانويل أديبايور: "الزمالك من أكبر فرق إفريقيا ولديهم تاريخ عريق وانجازات".



وتابع: ""تحقيق حلم الطفولة بأن أشاهد الزمالك في السوبر الإفريقي".

والتقط الثنائي الصور التذكارية، وقدم أديبايور الشكر لعبد الواحد السيد على المشاعر النبيلة ناحيته، وأكد على تقديره وحبه لنادي الزمالك منذ الصغر.

والتقط الثنائي الصور التذكارية، وقدم أديبايور الشكر لعبد الواحد السيد على المشاعر النبيلة ناحيته، وأكد على تقديره وحبه لنادي الزمالك منذ الصغر.



ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره النادي الأهلي، الآن على ملعب ستاد المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقي.