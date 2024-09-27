نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف ساعة سلبية بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي.. بطلها الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، وقد مرّ نصف ساعة على بداية اللقاء.

ظهرت قوة المباراة منذ البداية، حيث فرض لاعبو الأهلي سيطرتهم على الكرة، لكن دون تشكيل أي تهديد حقيقي على مرمى محمد عواد.

عواد يتصدى لتسديدة وسام أبو علي

في الدقيقة السادسة، حصل وسام أبو علي على ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، تولى أبو علي تنفيذ الركلة وسدد كرة قوية نحو الزاوية العليا، لكن محمد عواد كان في الموعد وتصدى لها ببراعة.

بعد دقيقة، جاءت هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك، حيث وصلت الكرة إلى ناصر ماهر الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

الجمهور بطل النصف ساعة الأولى

استمرت الكرة في منتصف الملعب بعد ذلك، مع محاولات من كلا الفريقين لكن دون أي خطر حقيقي، وسط توقفات متكررة بسبب الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها اللاعبون.

وظل الأمور كما هي دون خطورة تذكر على مرمى القطبين بعد مرور 30 دقيقة من هذه المواجهة، التي كان بطلها الأول جمهور الفريقين بتشجيع لم يتوقف طوال هذه المدة.