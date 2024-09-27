نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة هاني تجبر الأهلي على تبديل اضطراري أمام الزمالك في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، لإصابة خلال مواجهة الزمالك الحالية في كأس السوبر الإفريقي التي تُقام على ملعب المملكة أرينا.

إصابة هاني وخروجه في الشوط الأول

سقط هاني مرتين خلال المباراة، وكان ذلك بعد تدخل قوي من نبيل عماد دونجا، لكن أحمد جاب الله، طبيب الفريق، تدخل وتمكن اللاعب من العودة للعب.

في الدقيقة 16، سقط هاني مرة أخرى دون تدخل من أي لاعب، مما استدعى إجراء فحوصات طبية له، ومع ذلك، استطاع العودة إلى أرض الملعب ومتابعة اللعب بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 25 من زمن المباراة سقط هاني مرة آخرى، ولم يتمكن من إكمال المباراة، وتم استبداله بعمر كمال عبدالواحد، ليفقد الأهلي تبديله الأول.