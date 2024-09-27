نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع ساعة نارية في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.. تهديد على المرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مرت أول 15 دقيقة من المباراة المرتقبة التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.

وسام يسدد كرة قوية وعواد يتصدى

بدأت المواجهة نارية منذ الدقائق الأولى، وسيطر لاعبي الأهلي على مجريات اللعب دون خطورة تذكر على مرمى محمد عواد، حتى الدقيقة السادسة، حينما تمكن وسام أبو على من التحصل على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وتكفل الفلسطيني بتنفيذ الركلة بنفسها، وسدد تصويبة قوية في الزاوية العليا لمرمى محمد عواد، الذي نجح في التصدي لها ببراعة.

وبعدها بدقيقة واحدة، ومن هجمة مرتدة سريعة نفذها لاعبي الفارس الأبيض حتى وصلت الكرة إلى ناصر ماهر، الذي سدد تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

استقرت بعدها الكرة في منتصف الملعب، وسط محاولات من جانب لاعبي الفريقين، ولكن دون خطورة تذكر، وسط توقفات للمباراة بسبب الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها لاعبي الفريقين.