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أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر والوحدة اليوم - دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد الوحدة Al-Nassr vs Al-Wehda مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024.. يستعد ملعب مرسول بارك لاستضافة مواجهة نارية تجمع بين نادي النصر وفريق الوحدة في إطار منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. يأتي هذا اللقاء في وقت يسعى فيه النصر إلى مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة، بينما يأمل الوحدة في تحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. وستكون أعين الجماهير متجهة نحو ملعب مرسول بارك لمتابعة هذه المواجهة المرتقبة، حيث يسعى جمهور العالمي إلى دعم فريقه لتحقيق الفوز والتقدم خطوة أخرى نحو اللقب.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والوحدة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر ضد الوحدة في دوري روشن السعودي 2024

موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

تشتعل الأجواء الكروية مع اقتراب موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتأتي هذه المواجهة في وقت حاسم لكلا الفريقين، حيث يسعى النصر إلى مواصلة مسيرته الناجحة والتأهل إلى الدور المقبل، بينما يأمل الوحدة في تحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وحماسًا لا يوصف في المدرجات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

تعتبر قنوات SSC هي الوجهة الحصرية لعشاق كرة القدم السعودية، حيث تمتلك حقوق بث جميع مباريات الدوري السعودي. وستقوم قناة SSC EXTRA 1 بنقل مباراة النصر والوحدة التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.

تردد قناة SSC EXTRA 1

التردد 12418 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4



التشكيل المتوقع للنصر ضد الوحدة

بعد التأكيد على جاهزية النجم البرتغالي المتألق كريستيانو رونالدو خلال تلك المباراة الهامة أمام نادي الوحدة بمنافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي، فقد جاءت التشكيلة المتوقعة للعالمي خلال تلك المواجهة على هذا النحو التالي:

حراسة المرمى بينتو خط الدفاع محمد آل فتيل، لابورت، نواف بوشال وكذلك أيضًا سلطان الغنام خط الوسط عبد الرحمن غريب، أوتافيو، أنجيلو غابرييل خط الهجوم تاليسكا، كريستيانو رونالدو وكذلك أيضًا السنغالي ساديو ماني



