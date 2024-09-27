نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الزمالك سوبر خارج البلاد.. فهل يفعلها في كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس السوبر الدولية، وذلك عقب فوزه على بيروت اللبناني بنتيجة 84 - 77، في المباراة التي جمعتها بنهائي البطولة، التي أقيمت في سوريا، خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:-

23 - 22

46 - 41

69 - 59

84 - 77



وشهدت المباراة حضور أسامة خضر السفير المصري في سوريا، وأحمد عطا ووائل سليم قنصلي مصر في سوريا.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

ويترأس البعثة الكابتن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك بعد قليل بغريمه النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويسعي الزمالك لمصالحة جماهيره في كرة القدم بعد خسارة الدوري وكأس مصر، عن طريق الفوز على الأهلي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.