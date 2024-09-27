نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو من تحقيق الفوز أمام نظيره الوحدة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في خامس جولات الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

افتتح أنجيلو جابرييل أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 41، بعد تمريرة من ساديو ماني إلى زميله أنجيلو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة رائعة، مرت من فوق الحارس عبد الله العويشير وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 56 عن طريق ركلة جزاء، نفذها رونالدو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.